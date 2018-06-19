Между таймами и после матча поклонников футбола развлекала хорватская рок-группа

БЕЛГРАД, 20 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Представители многочисленной российской диаспоры на Балканах криками негодования и воплями радости поддерживали сборную России в матче с Египтом, который завершился во вторник со счетом 3:1 в пользу сборной РФ.

К сожалению, спортивному празднику в столице Сербии помешала дождливая и прохладная погода, накрывшая страну в последнюю неделю. В открытых фан-зонах на белградских площадях людей было мало, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. К тому же сербы пока что не испытывают особого интереса к российской сборной. В первом матче с Саудовской Аравией комментатор национального телевидения регулярно подшучивал над российской командой, однако с каждым забитым голом скепсис сербов уменьшался.

К матчу Россия - Египет сербские комментаторы все еще удивлялись "неожиданным успехам" российских футболистов, однако понемногу начали прикладывать усилия к тому, чтобы выучить фамилии российских игроков. Впрочем, преуспеть в этом они пока не смогли: нападающий сборной Артем Дзюба так и остался "Джуба", а верно поставить ударение мастерам сербского спортивного эфира удается только в фамилии полузащитника команды Александра Самедова.

Тем не менее, страсти кипели сегодня в Русском доме болельщика, открытом специально к Кубку конфедераций в Русском доме Белграда. Здесь собралось около 40 человек - представителей дипкорпуса, российских представительств, журналистов и соотечественников. Гостями в доме болельщика стали сотрудники египетского посольства в Сербии, которые активно поддерживали свою команду.

Наличие гостей и детей несколько сдерживало бурю фанатских эмоций, однако второй тайм стал настоящим подарком для соотечественников.

Буря в Загребе

Но средоточием футбольных страстей в этот день стал Загреб. Посольство РФ в Хорватии открыло здесь две фан-зоны, одна из которых полностью воссоздает российскую атмосферу - от русской кухни до русской музыки. Именно эта, вторая, "российская" зона была сегодня практически полна.

"Здесь собралось сегодня около 120-150 человек, настроение бодрое, все верят в победу своей команды", - рассказал ТАСС по телефону пресс-секретарь посольства РФ в Загребе Дмитрий Мальцев.

Примечательно, что весь первый тайм, в котором несмотря на все усилия команды никак не удавалось открыть счет, русская атмосфера в фан-зоне была совершенно аутентичной. Ругань витала над хорватами и российскими туристами, сменяясь надеждой и напряженным молчанием во время египетских атак. Гостями фан-зоны стали три египтянина-туриста, которые активно болели за свою сборную, хотя поначалу чувствовали себя несколько неуютно.

Все изменилось на 47-й минуте матча, когда российские фанаты стали громко требовать наградить защитника сборной Египта Ахмеда Фатхи, забившего гол в свои ворота, как минимум, Орденом Дружбы. После двух следующих мячей крики ругани и гнева сменились воплями радости. Площадь ликовала.

Между таймами и после матча вниманием зрителей полностью завладели музыканты, точнее, одна хорватская рок-группа с необычным названием "Очень такие". Ее создали студены философского факультета Загребского университета, изучающие русский язык. Музыканты на чистом русском прекрасно исполнили целый пласт произведений русской музыкальной культуры - от рока до поп-музыки. "Группа крови" Виктора Цоя, "Земля в иллюминаторе" группы Земляне, "Мое сердце" группы Сплин сорвали овации зрителей. А композицию "Экспонат" группы "Ленинград" хором исполняла уже вся площадь.