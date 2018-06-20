Денис Мацуев заявил, что всегда верил в выход сборной России в плей-офф чемпионата мира

Сборная России победила команду Египта со счетом 3:1

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Российский пианист Денис Мацуев сообщил поклонникам, что изначально верил в победу сборной России и выход команды в 1/8 чемпионата мира по футболу. Денис Мацуев находился на трибуне стадиона "Санкт-Петербург" во время игры российских футболистов со сборной Египта, пианист выложил видеозапись, сделанную на трибуне после финального свистка.

"Ура, я вам что говорил! Браво, Россия! Мы в 1/8 финала впервые за 32 года, я говорил вам это!", - кричит Мацуев на кадрах видеозаписи слегка охрипшим голосом. При этом пианист несколько раз подпрыгнул на трибуне, его восторг поддержал и актер Михаил Боярский, находившийся рядом и появившийся в кадре.

Как сообщалось, сборная России одержала вторую победу на турнире, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близка к этому. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.

Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.

Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф от группы А определятся по итогам третьего тура. Тогда для выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей-офф, если проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии. Первым показателем при равенстве очков является разница забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат мира завершится 15 июля.