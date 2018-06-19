Движение пешеходов на Никольской затруднено, часть улицы закрыта для входа

Российские фанаты после победы сборной над командой Египта со счетом 3:1 (матч прошел в Санкт-Петербурге) отправились праздновать успех вместе с иностранными болельщиками

Российские фанаты после победы сборной над командой Египта со счетом 3:1 (матч прошел в Санкт-Петербурге) отправились праздновать успех вместе с иностранными болельщиками, максимально заполнив улицу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

С начала чемпионата, который стартовал 14 июня, иностранные и российские фанаты собираются на Никольской улице, примыкающей к Красной площади. Здесь можно встретить болельщиков всех стран - участниц чемпионата мира, которые активно отмечают успехи своих команд и отдыхают.

На этот момент на улицу невозможно попасть со стороны Исторического музея. Люди проходят на улицу с другого выхода со станции метро "Площадь Революции", но здесь движение также затруднено. Улица заполнена болельщиками разных стран, в том числе фанатами сборной России.

После двух матчей российская команда набрала максимальные шесть очков и лидирует в группе А. Второй матч в среду проведут команды Уругвая и Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону, игра начнется в 18:00 мск.