Черышев: футболистам сборной России нужно быстро забыть победы, чтобы не расслабиться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российским футболистам нужно забыть про победы в первых двух матчах чемпионата мира, чтобы не расслабиться. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Денис Черышев.
Черышев стал автором гола в матче второго тура группового этапа с командой Египта (3:1) и сравнялся по числу забитых мячей (3) на турнире с португальцем Криштиану Роналду.
"То, что я его догнал - это временно, потому что он забивает очень много. Нужно помогать команде, слава богу, что я помог команде забить три гола, и если будут забивать другие, я буду только рад, - сказал Черышев. - Нужно забыть про те два матча (с командами Саудовской Аравии и Египта - прим. ТАСС) и двигаться дальше, потому что в любой момент можно расслабиться и завершить выступления".
Полузащитник второй матч подряд был признан лучшим его игроком. "Неважно, кто будет лучший, главное, чтобы выигрывала команда. Это приз всей команде", - отметил он.
Чемпионат мира завершится 15 июля.