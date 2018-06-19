Черышев: футболистам сборной России нужно быстро забыть победы, чтобы не расслабиться

Полузащитник отметил, что будет только рад, если кто-то из из россиян забьет больше чем он на чемпионате мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российским футболистам нужно забыть про победы в первых двух матчах чемпионата мира, чтобы не расслабиться. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Денис Черышев. Черышев стал автором гола в матче второго тура группового этапа с командой Египта (3:1) и сравнялся по числу забитых мячей (3) на турнире с португальцем Криштиану Роналду.

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