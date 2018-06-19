Свищев: Сборная России своей игрой на ЧМ-2018 дает ответ скептикам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России результатами на чемпионате мира отвечают людям, которые предрекали им неудачу на домашнем турнире. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Во вторник сборная России в Санкт-Петербурге победила команду Египта со счетом 3:1. 14 июня в матче первого тура группового этапа россияне обыграли команду Саудовской Аравии - 5:0.
"Конечно, это сенсационный результат, - сказал Свищев. - Хотя были и скептики, которые считали, что сборная не сможет показать такого результата. Важно, что у нас в стране царит настоящий праздник вне зависимости от того, кто выигрывает. Я нигде не видел такой атмосферы, такого праздника, финансовые и моральные затраты стоят этого".
Благодаря победе над сборной Египта российская национальная команда набрала шесть очков и упрочила лидерство в группе А. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.