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Земляки Черчесова смотрели игру с Египтом в переполненном ДК
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В Алагире молодежь устроила импровизированный концерт с национальными осетинскими танцами и песнями перед домом культуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июня. /ТАСС/. Жители города Алагира в Северной Осетии, уроженцем которого является главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, смотрели трансляцию игры с Египтом в переполненном зале районного дома культуры (РДК). Об этом ТАСС сообщил Михаил Гогаев, главный тренер футбольного клуба "Спартак-Алагир", где Черчесов начинал спортивную карьеру.

Во вторник российская команда обыграла египтян со счетом 3:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"В Алагире сейчас праздник. Маленький город, подаривший многих прославленных спортсменов, вместе со страной радуется красивой победе российской сборной, тренером которой является наш земляк Станислав Черчесов. Весь РДК был заполнен людьми, сейчас они не расходятся и продолжают праздновать", - сказал Гогаев.

Перед домом культуры молодежь устроила импровизированный концерт с национальными осетинскими танцами и песнями.

Тренер пообещал, что в честь победы сборной России устроит в воскресенье вместе с воспитанниками ФК "Спартак-Алагир" куывд - традиционное осетинское застолье с тремя праздничными пирогами. "Для юных футболистов это будет приятным событием - быть причастным к победе сборной России. Тем более осознание того, что они играют в футбольном клубе, где сделал первые спортивные шаги Черчесов, а в сборной выступают два осетина (вратарь Владимир Габулов и полузащитник Алан Дзагоев), дает им сильную мотивацию в тренировках", - заключил Михаил Гогаев.

Клуб "Спартак-Алагир" является альма-матер не только Черчесова, но и чемпиона паралимпийских игр, двукратного чемпиона мира Александра Лекова. По воспоминаниям Михаила Гогаева, в то время в Алагире футбол был самым популярным видом спорта, поэтому все записывались именно на эти секции к тренеру Юрию Гогаеву, который и дал старт именитым сейчас на всю страну футболистам.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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