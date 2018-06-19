Заполонившие Казань иранские болельщики радовались голам сборной РФ в матче с египтянами

Болельщики из Ирана накануне трансляции встречи гуляли большими группами по центральной улице Казани

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Болельщики из Ирана, которые заполонили центральные улицы Казани накануне матча чемпионата мира по футболу с участием своей сборной, радовались голам российской команды в игре против египтян и скандировали "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира. Россияне возглавляют группу А с шестью очками и практически обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

"Я поддерживаю Россию, мне очень нравится ваша страна", - заявила одна из иранских болельщиц.

Затем она в группе своих соотечественников принялась скандировать "Россия, Россия". Иранские болельщики накануне трансляции встречи гуляли большими группами по улице Баумана - центральной в Казани. Они пели песни под барабан и национальный инструмент, похожий на волынку. Ожидается, что в среду на матче с командой Испании сборную Ирана будут поддерживать больше 10 тыс. болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), также на "Казань-Арене" состоятся встречи Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).