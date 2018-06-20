В частности, гостей Казани ждет национальная программа "Золотое перо"

ТАСС, 20 июня. Гостей городов России, принимающих чемпионат мира по футболу, в среду ожидают мастер-классы по кружевоплетению и росписи подносов, выставки-ярмарки местных производителей, например, "Дары земли Волгоградской", а также концерты джазовой, народной и классической музыки. Так, в Свердловской филармонии выступит польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, в Санкт-Петербурге - французская певица Верен Андроникоф, родственница композитора Рихарда Вагнера, передают корреспонденты ТАСС.

От музыкальной классики до народных ремесел

В среду, 20 июня, в Ростове-на-Дону состоится матч чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и Уругвая. В этот день внимание болельщиков будет приковано к игре - одни пойдут на стадион, другие будут следить за ходом игры на фестивале болельщиков, где установлен большой экран. На фан-фесте выступит российская группа - акапельное трио Jukebox Trio. Перед матчем болельщики могут посетить крупнейшую на Юге России Донскую государственную публичную библиотеку, где весь день будут работать книжные выставки на футбольную тематику.

В Малом зале Санкт-Петербургской филармонии в этот вечер выступит с концертом Верен Андроникоф - французская певица, приходящаяся дальней родственницей композитору Рихарду Вагнеру. В сопровождении фортепианного квинтета она исполнит произведения на немецком, французском и итальянском языках. На популярном среди жителей Петербурга острове Новая Голландия в историческом центре можно будет послушать джаз под открытым небом. Во дворе здания "Бутылка" перед гостями выступит петербургская джазовая вокалистка Алла Туровская и ее квартет.

В этот же день сборные Перу и Франции проведут в Екатеринбурге предматчевые тренировки, представители обеих команд дадут пресс-конференции. В город будут массово приезжать болельщики. Любителей музыки ждут в Свердловской филармонии на авторском вечере польского композитора и дирижера Кшиштофа Пендерецкого.

В Театре эстрады Екатеринбурга развернуты большие ремесленные мастерские, рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Лучшие мастера со всего Среднего Урала проведут мастер-классы по урало-сибирской росписи, кружевоплетению на коклюшках, резьбе по дереву. Каждый сможет самостоятельно попробовать сделать понравившуюся вещь своими руками или купить берестяные шкатулки, расписные тагильские подносы, фарфоровые изделия и серебряные украшения с уральскими самоцветами.

Нижегородская филармония в среду открывает 61-й сезон летних благотворительных концертов, который продлится до 29 июля. Прозвучат произведения русских, немецких, американских, испанских и французских композиторов в исполнении Академического симфонического оркестра областной филармонии. Всего планируется провести 17 концертов, в которых примут участие приглашенные дирижеры и солисты из России, Израиля, Испании, Нидерландов и Канады.

Кинофестиваль и туристические маршруты для болельщиков

Ажиотаж первого матча чемпионата в Волгограде между сборными Англии и Туниса постепенно проходит, но город уже готовится к приему гостей из Нигерии и Исландии - это следующий ближайший матч, который состоится здесь 22 июня. На железнодорожном вокзале для гостей в среду откроется торговая точка местных товаропроизводителей "Дары земли Волгоградской". Здесь представят сувениры с волгоградской символикой, изделия мастеров-ремесленников, наборы конфет, эксклюзивное горчичное масло "Сарепта" и другие местные товары.

Гостей чемпионата мира по футболу, приехавших в Сочи, приглашают на экскурсии. "Разработано десять туристских маршрутов для клиентских групп ФИФА и болельщиков, предусматривающих посещение наиболее значимых и интересных объектов показа города, в их числе экскурсии на Красную поляну и на Олимпийские объекты, в парк "Дендрарий", в сад-музей "Дерево Дружбы", на дачу Сталина", - рассказал ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Фестиваль болельщиков на площади Южного мола сочинского морского порта откроет DJ Bassquaide. В программе - выступление Егора Сесарева и поп-группы 5sta Family. Седьмой день работы фестиваля завершит DJ Andys. Власти курорта уверены, что число гостей, посетивших площадку за первую неделю работы, превысит 150 тыс. человек. На большом экране гости официальной фан-зоны чемпионата смогут посмотреть трансляцию матчей между сборными Португалии и Марокко, Уругвая и Саудовской Аравии, Ирана и Испании.

По схожему принципу организован фестиваль болельщиков в Саранске. Гости увидят трансляции матчей, в этот день выступят кавер-группа "D.I.S.C.O" и "Pompeya". Кроме того, гости смогут также послушать музыку мордовских коллективов на площади Тысячелетия и сходить на балет-фантазию "Конек-Горбунок" в музыкальном театре имени Яушева.

В Самаре 20 июня откроется фестиваль австралийских короткометражных фильмов Short+Sweet, сообщили в администрации города. В кинотеатре "Вертикаль" покажут восемь лент: "Миро", "11 часов", "Бюро находок", "Удар наповал", "Владычица лесная", "Рогатка", "Номер два" и "Нэйтан любит Рики Мартина". Ленты будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами.

Специальным гостем форума станет профессор кинематографии и австралийского кино в Университете Нового Южного Уэльса, организатор многочисленных кинофестивалей Грег Долгополов. Проведение Short+Sweet обусловлено, в частности, тем, что 21 июня в Самаре состоится матч между сборными Дании и Австралии. Как ожидается, на него прибудут около 7,5 тыс. австралийских граждан.

История футбола и национальный колорит

Выставочный центр Музея Мирового океана в Светлогорске на берегу Балтийского моря развернул планшетную выставку "География футбола". "Мы рассказываем нашим посетителям о футболе и о том, как он развивается в странах, которые приехали в Россию на чемпионат мира, о футболистах и командах, о том, какие игры их ждут на чемпионате, в том числе в Калининграде", - пояснил ТАСС заместитель генерального директора музея по развитию Алексей Буданов.

Музей Мирового океана также организовал для болельщиков футбольного первенства экскурсии в Калининграде - для посещений открыты палубы судов, включенных в экспозицию, в том числе самого крупного в мире научно-исследовательского судна-музея "Витязь".

Гостей Казани в среду ждет национальная программа "Золотое перо". Она создана на основе эстрадных и народных музыкальных произведений всех стран-участниц, играющих в Казани на чемпионате: Германия, Иран, Испания, Польша, Колумбия, Республика Корея, Франция, Австралия. Например, солисты театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и оркестра "Sforzando" представят музыкально-хореографическую программу "Кармен. Испанская сюита". В числе участников музыкального проекта - Государственный ансамбль песни и танца "Агидель", Государственный камерный хор Татарстана, шоу-театр "Шарм".

Накануне матча между сборными Ирана и Испании, который в среду пройдет в Казани, перед гостями фестиваля болельщиков выступят камерный оркестр La Primavera и музыкант Митя Бурмистров (MITYA).