Главный тренер национальной команды ушел от ответа на вопрос, что является максимальной задачей сборной России после двух побед с общим счетом 8:1

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. В роли единственного форварда выступил Артем Дзюба, в то время как в предыдущей встрече с саудовцами (5:0) Черчесов выпустил на эту позицию Смолова. Дзюба забил по мячу в каждой из игр.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба получил место в стартовом составе сборной России на матч чемпионата мира против египтян вместо Федора Смолова, так как больше подходил с тактической точки зрения. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Мы знали, против кого играть. Мы изучили соперника, знали, когда им сложно. Мы отдали предпочтение Дзюбе, потому что он больше подходил тактически", - пояснил Черчесов.

"Первый номер сборной России - это Акинфеев", - так Черчесов ответил на вопрос о том, кто на данный момент является номером один в атаке.

"Задача-максимум - выспаться"

Черчесов ушел от ответа на вопрос, что является максимальной задачей сборной России после двух побед с общим счетом 8:1. "Задача-максимум - выспаться, сделать восстановительную тренировку. И тогда правильные мысли будут, надеюсь, не лезть, а прыгать. Надо восстановиться, "поднять раненых", посмотреть, на что мы способны, готовиться к следующему матчу", - сказал тренер.

"Не случайно у нас две победы. Это говорит о том, что в коллективе все нормально. Вы видели, какая живая у нас скамейка", - добавил Черчесов.

Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы сборная Саудовской Аравии не смогла победить команду Уругвая, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.