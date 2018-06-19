Мутко: за сборную России по футболу не стыдно, это самое главное

Вице-премьер РФ призвал порадоваться за команду и тренера

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко заявил, что за сборную России сейчас не стыдно. Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира. В матче открытия россияне разгромили команду Саудовской Аравии - 5:0. Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

"Давайте не будем загадывать, футбол непредсказуем, - сказал Мутко. - Просто давайте сегодня порадуемся за ребят, за команду, за тренера и за всех нас. Сегодня парни сыграли просто здорово, я счастлив и горд за них. Я всегда был субъективен, сегодня скажу, все, что было за душой, отдали".