Мутко: за сборную России по футболу не стыдно, это самое главное

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко заявил, что за сборную России сейчас не стыдно. Об этом он рассказал ТАСС.
Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира. В матче открытия россияне разгромили команду Саудовской Аравии - 5:0. Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
"Давайте не будем загадывать, футбол непредсказуем, - сказал Мутко. - Просто давайте сегодня порадуемся за ребят, за команду, за тренера и за всех нас. Сегодня парни сыграли просто здорово, я счастлив и горд за них. Я всегда был субъективен, сегодня скажу, все, что было за душой, отдали".
"Давайте сегодня порадуемся, а завтра будем думать о следующей игре. Не стыдно за команду, это самое главное! Я в разных ситуациях был, знаю одно, ничего кроме труда не может дать результат, я горд. А дальше будем работать, растет новое поколение ребят, много молодых и интересных", - отметил Мутко.
Сборная России близка к выходу в плей-офф мирового первенства. Для этого необходимо, чтобы сборная Саудовской Аравии в среду не выиграла у команды Уругвая. В случае победы саудовцев участники 1/8 финала определятся после третьего тура.
В этом случае сборной России необходимо не проиграть уругвайцам, а если поражение случится, то россияне не выйдут из группы, если команда Саудовской Аравии обыграет в последнем туре египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей, которая является первым дополнительным показателем в случае равенства очков, будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии.