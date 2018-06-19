Жирков: забитый Салахом пенальти сохранил интригу в матче сборных России и Египта

Защитник отметил, что во время игры в действиях россиян был небольшой сумбур

Сборная России во вторник одержала победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1. Салах стал автором единственного гола египтян, при счете 3:0 забив с 11-метровой отметки.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Забитый Мохаммедом Салахом пенальти временно возродил интригу в матче команд России и Египта на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал защитник россиян Юрий Жирков.

"Был маленький сумбур в наших действиях, когда они пенальти забили, игра держала в напряжении, - сказал Жирков. - Играть с Салахом было тяжело, это звезда мирового уровня. В первом тайме он с моей стороны играл, и мне Зобнин с Игнашевичем помогали. Тренер только пару слов сказал, что нужно встречать во время приема им мяча и все".

Защитник оценил игру сборной Египта. "Египет - хорошая команда, в быстрый футбол играет, кое-какие атаки у них проходили. У них было несколько опасных моментов. Но если мы забили три мяча, значит, они с нами не справились", - отметил Жирков.

В первом туре группового этапа турнира россияне обыграли команду Саудовской Аравии - 5:0. Сборная России с шестью очками возглавляет таблицу группы А, практически обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира.