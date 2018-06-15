Марокканский оптимизм

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20 июня, 00:17
Сборная Уругвая сыграет с командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Уругвая
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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В случае победы уругвайцев или ничьей путевку в плей-офф гарантирует себе сборная России, которая обыграла саудовцев и египтян

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Три матча в Москве, Ростове-на- Дону и Казани пройдут в среду на чемпионате мира по футболу. Уругвайская сборная в случае успеха в матче с саудовцами гарантирует себе и сборной России выход в 1/8 финала, тогда как команды Испании и Португалии могут одержать первые победы на турнире.

Матч сборных Уругвая и Саудовской Аравии начнется в 18:00 мск на "Ростов-Арене". В случае победы сборной Уругвая или ничьей путевку в плей-офф гарантирует себе сборная России, которая обыграла саудовцев (5:0) и египтян (3:1). Победа позволит выйти в 1/8 финала и уругвайцам, тогда как азиатские футболисты в случае второй неудачи лишатся надежд на выход в плей-офф. Если же они все-таки добьются победы, то, как и уругвайцы, наберут три очка, и все в группе А определится в заключительном туре 25 июня, где российской команде достаточно будет не проиграть соперникам из Уругвая.

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В стартовой встрече с египтянами (1:0) сборная Уругвая сумела забить решающий мяч на последних минутах, когда отличился защитник Хосе Хименес, при этом главным неудачником встречи стал форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес, который упустил несколько шансов для взятия ворот. Тем не менее, уругвайцы очень уверенно сыграли в обороне, тогда как саудовская сборная во встрече с россиянами в атаке выглядела слабо.

Суарес в любом случае остается главной надеждой в атаке у сборной Уругвая и в Ростове-на-Дону должен провести 100-й матч за национальную команду. На один матч меньше провел голкипер Фернандо Муслера, который сыграл 12 встреч на чемпионатах мира. В матче с саудовцами Муслера догонит по этому показателю знаменитого уругвайского голкипера Ладислао Мазуркевича, в период с 1966-го по 1974-й сыгравшего 13 матчей на чемпионатах мира.

Сборная Саудовской Аравии при перелете в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга испытала неприятные минуты, когда загорелся один из двигателей самолета. Впрочем, лайнер успешно совершил посадку в городе на Дону. Однако наставник саудовцев Хуан Антонио Пицци не стал заострять на этом инциденте внимание. "Мы не почувствовали никакого дискомфорта, хотя потом на видео видели страшные кадры. Но это происшествие никак не повлияет на наш настрой", - сказал Пицци.

Главным арбитром матча сборных Уругвая и Саудовской Аравии назначен Клеман Тюрпен из Франции.

Марокканский оптимизм

В 15:00 мск начнется третий матч турнира на столичной арене "Лужники" - в группе В встречаются сборные Португалии и Марокко. Португальцы начали турнир яркой ничьей с испанцами (3:3), когда трижды отличился Криштиану Роналду. Марокканцы же потерпели обидное поражение от соперников из Ирана (0:1) - доминируя всю игру, "Атласские львы" пропустили на последней минуте, причем гол в свои ворота забил нападающий Азиз Бухаддуз.

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Наставник сборной Марокко Эрве Ренар против иранцев выпустил атакующий состав, где на фланге обороны играл атакующий хавбек Нуреддин Амрабат. Не хватило марокканцам лишь гола, при этом второе поражение лишит их шансов на выход из группы, которые останутся минимальными даже в случае ничьей. Должен вернуться в строй не сыгравший с иранцами из-за травы опытный защитник турецкого "Фенербахче" Набиль Дирар. Нуреддин Амрабат, скорее всего, игру пропустит, также сообщалось, что он получил сотрясение мозга, но во вторник уже тренировался в общей группе.

"Если не ставить цель побеждать, то не надо и на поле выходить. Для нас игра с таким сильным соперником будет отличной проверкой, у нас не было настолько серьезного оппонента очень долгое время", - заявил Ренар.

Марокканцам следует для поднятия духа вспомнить памятный в стране матч на чемпионате мира 1986 года в мексиканской Гвадалахаре, когда они в решающей игре группы победили соперников из Португалии (3:1), добившись главного пока успеха в своей истории - выхода в 1/8 финала.

Португалия должна играть лучше

Сборная Португалии в случае второй ничьей будет вынуждена побеждать в заключительном туре сборную Ирана. "Португалия должна играть лучше, чем в матче с испанцами", - заявил наставник команды Фернанду Сантуш.

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Он отметил, что рассчитывает на очередной яркий матч Криштиану Роналду, который в матче с испанцами оформил хет- трик. "Надеюсь, он сохранит этот уровень. Ведь он так играл не один матч, а всю карьеру", - заявил Сантуш.

Тренер португальцев с юмором ответил на вопрос о возможных изменениях в составе. "Завтра все скажу. Матч еще не начался", - сказал Сантуш.

Матч сборных Португалии и Марокко обслужит судейская бригада во главе с Марком Гейгером из США. Четвертым арбитром в нее вошел россиянин Сергей Карасев, запасным ассистентом на линии - Антон Аверьянов.

Де Хеа останется в воротах Испании

Лидером группы В после стартовых матчей стала команда Ирана, которой предстоит испытание испанцами. Игра начнется в 21:00 мск на "Казань-Арене".

 

Несмотря на упущенную в концовке встречи с португальцами ничью, сборная Испании показала содержательный футбол, лишившись победы из-за гения Роналду и ошибок голкипера Давида де Хеа. Испанскую сборную буквально перед самым стартом турнира возглавил Фернандо Йерро, который сменил отправленного в отставку за подписание контракта с мадридским "Реалом" Хулена Лопетеги. Перед игрой с португальцами Йерро ничего менять не стал, однако подготовку к встрече проводил уже он, и новый тренер может сделать в составе перестановки.

Напрашивалась замена вратаря, о чем в стране говорили последние дни, но за спиной де Хеа - талантливый, но неопытный Кепа Аррисабалага из "Атлетика" и Пепе Рейна из итальянского "Наполи", который в качестве запасного приехал уже на четвертый чемпионат мира и особой надежностью не отличается. Однако Йерро категорически заявил, что играть будет именно де Хеа, а замены вратаря не предвидится.

При этом полностью восстановился правый защитник сборной Испании и "Реала" Даниэль Карвахаль, который получил травму в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Во встрече с португальцами на этой позиции сыграл универсал Начо, который сфолил на Криштиану Роналду, заработав пенальти, но затем забил красивый мяч дальним ударом. Однако Йерро не уточнил, выйдет ли Карвахаль в основном составе.

Возвращение Эззатоллахи

Сборная Ирана, получив неожиданный подарок в концовке встречи с марокканцами, в случае победы еще и над испанцами гарантирует себе путевку в 1/8 финала, при этом даже поражение не станет для иранских футболистов трагедией - все решится в заключительной игре с португальцами.

До конца турнира выбыл получивший травму защитник сборной Ирана Рузбех Чешми, зато португальский наставник иранцев Карлуш Кейруш может рассчитывать на полузащитника Саида Эззатоллахи, который отбыл дисквалификацию.

Главным арбитром матча сборных Ирана и Испании назначен Андрес Кунья из Уругвая, который обслужит уже вторую встречу турниру - ранее он работал на игре команд Франции и Австралии (2:1), при помощи видеоассистентов VAR назначив пенальти в ворота австралийцев.

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