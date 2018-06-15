Марокканский оптимизм

В случае победы уругвайцев или ничьей путевку в плей-офф гарантирует себе сборная России, которая обыграла саудовцев и египтян

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Три матча в Москве, Ростове-на- Дону и Казани пройдут в среду на чемпионате мира по футболу. Уругвайская сборная в случае успеха в матче с саудовцами гарантирует себе и сборной России выход в 1/8 финала, тогда как команды Испании и Португалии могут одержать первые победы на турнире. Матч сборных Уругвая и Саудовской Аравии начнется в 18:00 мск на "Ростов-Арене". В случае победы сборной Уругвая или ничьей путевку в плей-офф гарантирует себе сборная России, которая обыграла саудовцев (5:0) и египтян (3:1). Победа позволит выйти в 1/8 финала и уругвайцам, тогда как азиатские футболисты в случае второй неудачи лишатся надежд на выход в плей-офф. Если же они все-таки добьются победы, то, как и уругвайцы, наберут три очка, и все в группе А определится в заключительном туре 25 июня, где российской команде достаточно будет не проиграть соперникам из Уругвая.

Смотрите также Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

В стартовой встрече с египтянами (1:0) сборная Уругвая сумела забить решающий мяч на последних минутах, когда отличился защитник Хосе Хименес, при этом главным неудачником встречи стал форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес, который упустил несколько шансов для взятия ворот. Тем не менее, уругвайцы очень уверенно сыграли в обороне, тогда как саудовская сборная во встрече с россиянами в атаке выглядела слабо. Суарес в любом случае остается главной надеждой в атаке у сборной Уругвая и в Ростове-на-Дону должен провести 100-й матч за национальную команду. На один матч меньше провел голкипер Фернандо Муслера, который сыграл 12 встреч на чемпионатах мира. В матче с саудовцами Муслера догонит по этому показателю знаменитого уругвайского голкипера Ладислао Мазуркевича, в период с 1966-го по 1974-й сыгравшего 13 матчей на чемпионатах мира. Сборная Саудовской Аравии при перелете в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга испытала неприятные минуты, когда загорелся один из двигателей самолета. Впрочем, лайнер успешно совершил посадку в городе на Дону. Однако наставник саудовцев Хуан Антонио Пицци не стал заострять на этом инциденте внимание. "Мы не почувствовали никакого дискомфорта, хотя потом на видео видели страшные кадры. Но это происшествие никак не повлияет на наш настрой", - сказал Пицци. Главным арбитром матча сборных Уругвая и Саудовской Аравии назначен Клеман Тюрпен из Франции. Марокканский оптимизм В 15:00 мск начнется третий матч турнира на столичной арене "Лужники" - в группе В встречаются сборные Португалии и Марокко. Португальцы начали турнир яркой ничьей с испанцами (3:3), когда трижды отличился Криштиану Роналду. Марокканцы же потерпели обидное поражение от соперников из Ирана (0:1) - доминируя всю игру, "Атласские львы" пропустили на последней минуте, причем гол в свои ворота забил нападающий Азиз Бухаддуз.

Смотрите также Сборные Испании и Португалии результативной ничьей завершили игровой день ЧМ-2018

Наставник сборной Марокко Эрве Ренар против иранцев выпустил атакующий состав, где на фланге обороны играл атакующий хавбек Нуреддин Амрабат. Не хватило марокканцам лишь гола, при этом второе поражение лишит их шансов на выход из группы, которые останутся минимальными даже в случае ничьей. Должен вернуться в строй не сыгравший с иранцами из-за травы опытный защитник турецкого "Фенербахче" Набиль Дирар. Нуреддин Амрабат, скорее всего, игру пропустит, также сообщалось, что он получил сотрясение мозга, но во вторник уже тренировался в общей группе. "Если не ставить цель побеждать, то не надо и на поле выходить. Для нас игра с таким сильным соперником будет отличной проверкой, у нас не было настолько серьезного оппонента очень долгое время", - заявил Ренар. Марокканцам следует для поднятия духа вспомнить памятный в стране матч на чемпионате мира 1986 года в мексиканской Гвадалахаре, когда они в решающей игре группы победили соперников из Португалии (3:1), добившись главного пока успеха в своей истории - выхода в 1/8 финала. Португалия должна играть лучше Сборная Португалии в случае второй ничьей будет вынуждена побеждать в заключительном туре сборную Ирана. "Португалия должна играть лучше, чем в матче с испанцами", - заявил наставник команды Фернанду Сантуш.

Смотрите также Иранцы благодаря автоголу марокканцев одержали первую победу на ЧМ за последние 20 лет