Во вторник сборная России одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1

Во вторник сборная России одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1. "25 500 - общая численность, 17 700 - пик (во время матча)", - сказали в дирекции.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Более 25 тысяч человек посетили фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону в день матча между сборными России и Египта, саму игру посмотрели 17,7 тыс. гостей. Об этом сообщили журналистам в дирекции "Ростов-2018".

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все прошло в штатном режиме, никаких происшествий на фестивале не зафиксировано. "Когда наши побеждают, не до хулиганства. Все счастливы и законопослушны", - отметил собеседник агентства.

В Ростове-на-Дону за сборную России болели и гости из Уругвая. "Сегодня я болел за Россию. Да, может быть, Уругваю было выгодно, чтобы сборная вашей страны сегодня потеряла очки, но я считаю, что в спорте должно быть все по справедливости, Уругвай и Россия заслуживают того, чтобы идти дальше, поэтому очень рад за российских болельщиков. Их команда показывает сейчас очень хороший футбол", - рассказал корреспонденту ТАСС болельщик из Уругвая Густаво Портес.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Уругвая. Встреча пройдет в Самаре 25 июня.