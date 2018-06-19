Черчесов: Жирков был заменен в матче ЧМ с египтянами из-за повреждения голеностопа

Игроку в среду предстоит обследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Юрий Жирков был заменен в матче чемпионата мира против египтян из-за повреждения голеностопа. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Жирков получил травму голеностопа в первой игре против саудовцев (5:0) и пропустил часть подготовки к встрече к египтянами.

"У Жиркова до игры была определенная боль в голеностопе, мы его подготовили к этой игре. Завтра мы проведем обследование. Надеемся, что мы его опять к следующей подготовим. Не хотелось бы на ранней стадии терять игроков", - сказал Черчесов.

В первой встрече травму задней поверхности бедра получил полузащитник Алан Дзагоев. "Дзагоев реально под большим вопросом", - сказал Черчесов, комментируя его перспективы на турнире.

Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.