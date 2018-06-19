Перуанцы и россияне в Екатеринбурге танцуют после победы сборной России над египтянами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Перуанские и российские болельщики пустились в пляс в фан-зоне в Екатеринбурге после победы сборной России над египтянами. По предварительным данным, в фан-зоне собралось около 20 тыс. человек, сообщили журналистам организаторы.
Сборная России в матче второго тура группового этапа во вторник обыграла команду Египта со счетом 3:1 в Санкт-Петербурге.
По центральной улице Екатеринбурга - улице Малышева - проносятся машины с российскими флагами, водители сигналят. Толпы болельщиков гудят в рожки, екатеринбуржцы в социальных сетях сообщают, что будут гулять до утра. Люди массово продолжают праздновать в кафе, спортбарах, пабах города, некоторые из которых продлили работу ради болельщиков.
"Теперь настоящее урааааа! Комментатор насмешил очень фразой: "Я боюсь проснуться", - написала на своей странице в Facebook жительница Екатеринбурга, призер Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Котлярова.
Жители и гости Екатеринбурга массово вышли на улицы города с флагами России. "Россия, вперед!" - скандируют болельщики, некоторые из них поют национальный гимн.
Чемпионат мира, проходящий в 11 городах России, завершится 15 июля.