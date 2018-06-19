Перуанцы и россияне в Екатеринбурге танцуют после победы сборной России над египтянами

Сборная России в матче второго тура группового этапа во вторник обыграла команду Египта со счетом 3:1 в Санкт-Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Перуанские и российские болельщики пустились в пляс в фан-зоне в Екатеринбурге после победы сборной России над египтянами. По предварительным данным, в фан-зоне собралось около 20 тыс. человек, сообщили журналистам организаторы. Сборная России в матче второго тура группового этапа во вторник обыграла команду Египта со счетом 3:1 в Санкт-Петербурге.

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