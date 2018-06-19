Вице-премьер РФ призвал игроков готовиться к следующей игре, потому что она может быть сложной

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил самую главную задачу на домашний чемпионат мира - создал команду. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко. Во вторник сборная России со счетом 3:1 одержала победу над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Эта победа стала второй на турнире для российских футболистов. С шестью очками команда Черчесова возглавила таблицу группы А, но пока не обеспечила себе выход в плей-офф. После матча Черчесов заявил, что выполнил главную задачу на турнир.

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