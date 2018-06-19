МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил самую главную задачу на домашний чемпионат мира - создал команду. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.
Во вторник сборная России со счетом 3:1 одержала победу над командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Эта победа стала второй на турнире для российских футболистов. С шестью очками команда Черчесова возглавила таблицу группы А, но пока не обеспечила себе выход в плей-офф. После матча Черчесов заявил, что выполнил главную задачу на турнир.
"Смотря что иметь под главной задачей, - прокомментировал Мутко высказывание главного тренера сборной России. - Главное - есть команда, у этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил. Он сделал команду".
"По ходу подготовки пришлось менять основу, теряли игроков хорошего качества, основных. Но есть игра, есть разные гипотетические расклады, это спорт, в нем все может быть. Давайте готовиться к следующей игре, она может быть сложной", - добавил Мутко.
В следующем матче 25 июня сборная России в Самаре сыграет с командой Уругвая. Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.