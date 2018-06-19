Дюков: все футболисты сборной России отлично сыграли с командой Египта в матче ЧМ-2018

Председатель совета директоров "Зенита" считает, что матч с уругвайцами будет важен с позиции обретения уверенности в собственных силах национальной команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вся российская команда сыграла отлично в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Египта. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров санкт-петербургского "Зенита" Александр Дюков.

"Хороший футбол, грамотно сыграли тактически, победили, молодцы, - сказал Дюков. - В принципе, ожидал такого результата. Вся команда сыграла отлично, а Дзюба - красавец".

Сборная России с шестью очками возглавляет группу A. Российская команда может оформить выход в плей-офф чемпионата мира уже 20 июня. Для этого нужно, чтобы сборная Саудовской Аравии не выиграла у уругвайцев. Их матч пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 мск.

"Следующий матч важный даже не столько с точки зрения того, с кем мы будем играть дальше, сколько с позиции обретения уверенности в собственных силах, что очень важно. Все-таки сборная Уругвая, при всем уважении к нашим предыдущим соперникам, команда другого уровня. Если мы сыграем уверенно, не важно, победа или ничья - это придаст дополнительной уверенности в своих силах перед 1/8 финала", - отметил Дюков.

В третьем туре сборная России сыграет с командой Уругвая, матч пройдет в Самаре 25 июня. В тот же день в Волгограде встретятся сборные Саудовской Аравии и Египта.