Встреча, прошедшая на стадионе "Санкт-Петербург", завершилась победой россиян со счетом 3:1

"По тактике передвижения, по скорости принятия решений судья сработал очень тонко. Были рискованные моменты и эпизоды, например, когда нарушение было, но мяч оставался у команды, но он не останавливал игру, тем самым поддерживая ее темп, давал командам играть, и матч получился зрелищным. Были с его стороны и моменты дипломатические - его коллеги в предыдущих матчах моментально хватались за карточку, а он смог найти компромисс. Хотя тот же Федор Смолов получил желтую карточку (на 84-й минуте - прим. ТАСС) совершенно заслуженно", - оценил действия Касереса Хусаинов.

Собеседник ТАСС констатировал, что его коллега принял верное решение, воспользовавшись системой VAR.

"Позиция была хорошая - скученность игроков. В таких ситуациях, когда надо понять было ли нарушение в штрафной или нет, очень многое зависит от ассистента. Главный арбитр определил сам факт нарушения, а вот линию может просматривать лучше всего именно ассистент. Но в этом случае ему было сложно, потому что он должен был отслеживать линию офсайда", - сказал Хусаинов.

"На этот раз судье помог VAR", - добавил он.