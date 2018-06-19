Федун: результат сборной России в матче с египтянами на ЧМ-2018 превзошел все ожидания

Во вторник сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира в Санкт-Петербурге обыграла команду Египта со счетом 3:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Результат, который показала сборная России по футболу в матче с командой Египта, превзошел ожидания владельца московского "Спартака" Леонида Федуна. Как он признался корреспонденту ТАСС после матча, он надеялся на хороший результат, но не был уверен в такой уверенной победе национальной команды.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Во вторник сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира в Санкт-Петербурге обыграла команду Египта со счетом 3:1.

"Это даже лучше, чем я ожидал. Я ожидал, что мы выйдем в 1/8 финала, но в футболе нельзя быть ни в чем уверенным, надо мечтать, молиться и стараться", - сказал владелец "Спартака".

В первом туре группового этапа турнира россияне обыграли команду Саудовской Аравии - 5:0. Сборная России с шестью очками возглавляет таблицу группы А, практически обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира.