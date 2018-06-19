Российский футболист Денис Черышев пропустил пресс-конференцию из-за допинг-контроля

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, Черышев был признан лучшим игроком матча

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Лучший футболист матча чемпионата мира между сборными России и Египта Денис Черышев пропустил пресс-конференцию, так как его вызвали на процедуру допинг-контроля, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Денис Черышев был признан лучшим игроком матча. В этой встрече на его счету гол, который в итоге оказался победным. Черышев был назван лучшим и в игре против команды Саудовской Аравии (5:0), в которой он сделал дубль.