Болельщики выстроились на Университетской набережной и начали хором исполнять песню "Вдруг как в сказке скрипнула дверь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики разных возрастов, профессий и национальностей празднуют на улицах Санкт-Петербурга победу сборной России в матче чемпионата мира по футболу над сборной Египта. Возле фан-зоны на Васильевском острове победе радуются даже сотрудники ОМОН, которые следят за безопасностью на территории - они улыбаются и обнимают друг друга, а болельщики выстроились на Университетской набережной на фоне Исаакиевского собора и начали хором исполнять песню "Вдруг как в сказке скрипнула дверь", передает корреспондент ТАСС.

"Очень жаль, что наша сборная не оправдала моих надежд, но мне проще с этим справиться, чем другим [моим согражданам], я живу какое-то время в России и часть моей души болела за нее", - рассказал ТАСС египетский болельщик Хусейн. Он приехал в Петербург много лет назад, женившись на русской девушке, а в этой фан-зоне случайно встретил давнюю знакомую - российскую болельщицу Милену, матч они смотрели вместе.

Множество болельщиков пришли в фан-зону на Университетской с маленькими детьми, некоторые даже с грудничками. "А чего бояться?" - сказала одна из российских мам-болельщиц корреспонденту ТАСС.

Ликующий интернационал

В фан-зоне на Конюшенной площади болельщики разных стран поздравляют россиян - мексиканцы обнимаются с россиянами, крича по-русски: "Россия!" Делясь впечатлениями о матче, болельщик Луис из Мексики сказал, что "игра шла медленно вначале, но во втором тайме команда России собралась и показала отличную игру". Покидая фан-зону, болельщики идут мимо Летнего Сада, поют "Катюшу", и, несмотря на то, что некоторые из них выходят на проезжую часть, автомобилисты с пониманием пропускают их.

Болельщики, и российские, и иностранные, ведут интернет-трансляции с центральных улиц Петербурга о том, как город радуется победе сборной. Люди пожимают друг другу руки и обмениваются поздравлениями через открытые стекла автомобилей.

В атмосферу ликования вливаются поклонники футбола из Марокко, Бразилии, Германии, Польши - они залезают на парапеты подземных переходов и фотографируются с россиянами. Шум на центральных улицах города в эти часы такой же, как во время матча на стадионе.

На самом стадионе "Санкт-Петербург" болельщики организованно покидают трибуны, при этом радостно кричат и размахивают российскими флагами, передает корреспондент ТАСС. Под свои кричалки уходят со стадиона болельщики египетской сборной. Вокруг стадиона слышна музыка и барабаны.

Танцы на Невском и в пригородах

Невский проспект - главная улица Петербурга - восторженно взревела сразу после окончания матча, передает корреспондент ТАСС. Машины, проезжающие по парадной магистрали, гудят, их пассажиры размахивают национальными флагами. Болельщики из разных стран, чьи лица украшают бело-сине- красные триколоры, обнимают и поздравляют друг друга. Многие россиянки в этот вечер надели кокошники, мексиканские туристы охотно фотографируются с ними. У Гостиного двора болельщики организовали интернациональные танцы под песню группы Любэ "От Волги до Енисея".

Даже в пригородных районах Петербурга люди не скрывают своих эмоций и выбегают из спортбаров, чтобы водить хороводы, передает корреспондент ТАСС.

Горожан и всех болельщиков поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. "По итогам проведения сегодняшнего матча можно уверенно говорить о том, что наш город достойно справляется с поставленными задачами, в том числе по обеспечению комфортного и безопасного пребывания у нас футбольных команд и их болельщиков. А прекрасная игра звезд мирового футбола, несомненно, способствует потрясающей атмосфере спортивного праздника, - сказал он ТАСС. - Уверен, что этот турнир подарит нам еще много ярких и незабываемых впечатлений".