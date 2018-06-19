Голодец: Россия верит в дальнейший успех своей сборной по футболу

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Стопроцентный результат в двух стартовых матчах чемпионата мира по футболу является достижением для сборной России, но страна верит в ее дальнейшие успехи на мировом первенстве. Об этом ТАСС заявила вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.
Во вторник сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге.
"Замечательный результат в матче с Египтом. Вся страна поддерживала нашу сборную, и мы желаем ей дальнейшего успеха в матче с Уругваем. Наш результат на чемпионате - уже достижение, но мы верим в нашу сборную и ее дальнейший успех", - сказала Голодец.
Благодаря победе над сборной Египта российская национальная команда набрала шесть очков и упрочила лидерство в группе А. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.