Голодец: Россия верит в дальнейший успех своей сборной по футболу

Во вторник сборная России победила команду Египта со счетом 3:1

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Стопроцентный результат в двух стартовых матчах чемпионата мира по футболу является достижением для сборной России, но страна верит в ее дальнейшие успехи на мировом первенстве. Об этом ТАСС заявила вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

Во вторник сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге.