Черчесов: футболисты сборной России понимали, как играть против Салаха в матче ЧМ

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России понимали, как действовать против ведущего игрока команды Египта Мохаммеда Салаха в матче чемпионата мира. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира. В матче открытия россияне разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

"Вопрос Салаха тоже надо было решать. Жирков дал добро на матч, он несколько дней был не в том состоянии. Мы четко понимали, как против него действовать. Все задуманное нам удалось", - сказал Черчесов.

"Нам надо было выиграть, чтобы решить свои задачи. Понятно, что египтянам нужно было побеждать. Это разные психологические полярности. Египет не всегда справляется со словом "надо", когда нужно играть первым номером", - добавил Черчесов.

В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.