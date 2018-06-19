Врио главы Нижегородской области был уверен в победе сборной России над египтянами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин был уверен в победе сборной России над командой Египта в матче чемпионата мира по футболу, но не ожидал, что она окажется столь уверенной. Такое мнение он высказал ТАСС.
Во вторник сборная России со счетом 3:1 победила команду Египта во втором матче группового раунда домашнего чемпионата мира и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.
"Я был уверен в победе россиян, но не думал, что это произойдет настолько уверенно. Это урок на будущее, надо всегда верить в уверенную и разгромную победу своей команды", - сказал Никитин.
Врио губернатора Нижегородской области также отметил игру уроженца региона, полузащитника сборной России Дениса Черышева, который забил второй мяч национальной команды и был признан лучшим игроком встречи. "С Черышевым уже общался и еще раз пообщаюсь. Мы гордимся, что он забил гол сегодня и раньше, благодарны ему. Обязательно найдем, как наградить", - заключил собеседник ТАСС.
В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.