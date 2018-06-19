Врио главы Нижегородской области был уверен в победе сборной России над египтянами

Глеб Никитин заявил, что всегда нужно верить в победу команды, которую поддерживаешь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин был уверен в победе сборной России над командой Египта в матче чемпионата мира по футболу, но не ожидал, что она окажется столь уверенной. Такое мнение он высказал ТАСС.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

Во вторник сборная России со счетом 3:1 победила команду Египта во втором матче группового раунда домашнего чемпионата мира и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

"Я был уверен в победе россиян, но не думал, что это произойдет настолько уверенно. Это урок на будущее, надо всегда верить в уверенную и разгромную победу своей команды", - сказал Никитин.

Врио губернатора Нижегородской области также отметил игру уроженца региона, полузащитника сборной России Дениса Черышева, который забил второй мяч национальной команды и был признан лучшим игроком встречи. "С Черышевым уже общался и еще раз пообщаюсь. Мы гордимся, что он забил гол сегодня и раньше, благодарны ему. Обязательно найдем, как наградить", - заключил собеседник ТАСС.

В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре. Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.