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19 июня, 23:40
Жуков: победы сборной России на старте чемпионата мира являются закономерными
Почетный президент ОКР Александр Жуков
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Почетный президент Олимпийского комитета России отметил, что его поразила игра Артема Дзюбы в матче с египтянами

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Две победы сборной России на старте чемпионата мира по футболу являются заслуженными, команда отлично играет и радует красивыми голами. Таким мнением с ТАСС поделился почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Во вторник сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, одержав вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира. В матче открытия россияне разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Сборная России возглавляет группу А с шестью очками и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

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"Наши доказали, что победа в первом матче была неслучайна. Сегодня меня просто поразил Артем Дзюба блестящей игрой, принял на грудь, сыграл на опережение, пробил и забил гол. В целом команда отлично смотрелась, но Дзюба был великолепен. Александр Головин, Денис Черышев, все играли хорошо, заслуженно победили, после автогола опасался, как бы наши не ушли в глухую оборону, но этого не произошло", - прокомментировал итоги игры Жуков.

"Эти две победы показывают, что это неслучайно. Случайно можно один матч выиграть, но дважды - нет. Я уверен, что наши вышли [из группы] практически со стопроцентной вероятностью. Мы можем гордиться нашей командой, есть игра, есть красивые голы", - также отметил почетный президент ОКР.

"С каждым таким матчем наша команда обретает уверенность в своих силах, а это очень важно, после двух таких побед в третьем будет легче. Можно сказать, продышались, держали матч под контролем от начала до конца, усталости в конце матча не было видно, команда смотрелась свежо, навязывали борьбу. Не дали развернуться форварду египтян Мохаммеду Салаху, была пара моментов, но он не терроризировал, сыграли плотно, без грубости. Чемпионат нравится, очень интересные и яркие матчи, трибуны смотрятся очень красиво, масса болельщиков из разных стран", - добавил Жуков.

В следующем матче 25 июня сборная России в Самаре сыграет с командой Уругвая.

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