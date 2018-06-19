Купер: россияне показали себя работоспособной командой в матче ЧМ против египтян

Сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала себя работоспособной командой в матче чемпионата мира против египтян. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер египетской сборной Эктор Купер.

Сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Россияне одержали вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляют группу А, но пока не обеспечили себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близки к этому.