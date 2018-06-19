Польская команда считалась фаворитом матча, но не смогла подтвердить этот статус на поле

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала в своем первом матче группового этапа чемпионата мира в России обыграла команду Польши со счетом 2:1. Этот матч стал второй игрой, прошедшей на московском стадионе "Спартак", и вновь арена была заполнена. Польская команда считалась фаворитом матча, но не смогла подтвердить этот статус на поле. Сборная Сенегала открыла счет на 37-й минуте встречи после ошибки защитников соперника - мяч срикошетил в ворота от Тьяго Ционека, а голкипер польской сборной Войцех Щенсный не сумел выручить команду.

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В перерыве был заменен Якуб Блащиковский, для которого игра со сборной Сенегала стала 100-м матчем за национальную команду Польши. Вышедший вместо него Ян Беднарек в самом начале второго тайма неудачно столкнулся с защитником противника и упал на газон, потеряв сознание. На поле выбежала бригада медиков, после оказания помощи футболист смог продолжить матч. В начале второго тайма польская сборная создала несколько опасных моментов у ворот африканской команды. Сравнять счет не удалось, а на 60-й минуте на выходе ошибся вратарь поляков, и Мбай Ньянг поразил уже пустые ворота соперника. На 86-й минуте Камиль Гросицкий сумел сократить отставание в счете. Но на большее поляков не хватило. В матче не сыграл защитник польской сборной Камиль Глик, который получил повреждение на тренировке и несколько дней тренировался по индивидуальному плану. В итоге игрок был включен в заявку на матч, но на поле так и не появился. На матче между сборными Польши и Сенегала присутствовало 44 190 зрителей, такое же количество болельщиков посетило предыдущую игру мирового первенства, прошедшую на "Спартаке". В том матче 16 июня команды Аргентины и Исландии сыграли вничью (1:1). Предматчевая "Калинка" от поляков Площадь возле стадиона "Спартак" до начала матча заполонили болельщики в красно-белой форме. Поболеть за сборную Польши, которая отобралась в финальную часть чемпионата мира впервые с 2006 года, на матч с командой Сенегала приехали около 20 тыс. фанатов. Многие поляки пришли на матч семьями. Неизвестно, под влиянием семейной атмосферы или вспомнив детство, но сразу несколько польских компаний перед "Спартаком" затянули песни из советских мультфильмов, а лучшим музыкальным номером предфутбольного вечера стало хоровое исполнение "Калинки", которая медленно, но верно становится неофициальным гимном чемпионата мира в России.

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Сенегальские болельщики русским песням предпочли собственную народную музыку. Уже на стадионе оказавшиеся в численном меньшинстве на красно-белых трибунах африканцы организованно забили в барабаны. В какой-то момент малочисленным сенегальским фанатам даже удалось перепеть десятки тысяч поляков, а чем меньше оставалось игрового времени, тем громче становились болельщики из Сенегала. Несмотря на поражение, польские фанаты не спешили покидать трибуны "Спартака" и продолжали скандировать кричалки уже после финального свистка. Сборная Польши аплодисментами поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Дисциплинированные сенегальцы и неорганизованные поляки До начала послематчевой пресс-конференции из-за закрытых дверей подтрибунных помещений стадиона раздавались восторженные возгласы: "Сенегал, Сенегал". Африканская команда радовалась победе, но главный тренер команды Алиу Сиссе выглядел на пресс-конференции максимально сосредоточенным.

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"Сборной Сенегала нельзя впадать в эйфорию после победы над польской командой. Мы обыграли одну из лучших европейских команд, но совсем скоро нам предстоит матч против сборной Японии. Нельзя недооценивать японскую сборную, они очень серьезно готовятся. Надеемся, что победа над командой Польши станет отличным началом, и благодаря следующим результатам мы сможем выйти из группы", - сказал Сиссе. "Сегодня нам удалось сыграть дисциплинированно, компактно и агрессивно, благодаря чему игроки смогли воспользоваться ошибками соперника и добиться победы", - добавил специалист. С мнением тренера согласился лучший игрок матча Ньянг, забивший победный гол в ворота польской команды. "Конечно, престижно забить за свою команду в таком важном матче, но я понимаю, что мне надо продолжать завоевывать доверие тренера. Я, можно сказать, новичок в команде, - отметил форвард. - Мы добились важной победы, но не решили своей задачи, так что нам надо забыть эту игру и сконцентрироваться на двух предстоящих". Главный тренер польской команды Адам Навалка не стал отрицать, что пропущенные голы стали следствием ошибок его игроков. "Два гола после наших же ошибок - это то, чем мы очень недовольны. Не думаю, что ошиблись в тактике, просто нам не хватило качества и динамики в игре. Первый тайм получился гораздо хуже, чем второй, после перерыва мы сыграли лучше, этого не хватило для того, чтобы сравнять счет", - отметил польский специалист.

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