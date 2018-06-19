В Нижнем Новгороде победу России в матче ЧМ отмечают фейерверком и концертом Газманова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Фейерверк прогремел над площадкой фан-зоны в Нижнем Новгороде по окончании трансляции матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная России победила команду Египта (3:1). Тысячи болельщиков ликовали и обнимали друг друга, поздравляя с успешной игрой россиян, передает корреспондент ТАСС.
"Для всех, кто болел за сборную многие годы, это все выглядит как волшебный сон. Хочется спать дальше? Нет, конечно! Нам мало! Мы хотим пригласить команду в Нижний Новгород", - сказал со сцены врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Он попросил собравшихся на площади Минина поздравить команду двумя троекратными и одним раскатистым криками "Ура!", болельщики тут же выполнили просьбу.
Сейчас на площадке фан-феста идет концерт народного артиста России Олега Газманова, который со сцены также поблагодарил сборную за прекрасную игру.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.