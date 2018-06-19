В Нижнем Новгороде победу России в матче ЧМ отмечают фейерверком и концертом Газманова

Российская сборная победила команду Египта со счетом 3:1

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Фейерверк прогремел над площадкой фан-зоны в Нижнем Новгороде по окончании трансляции матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная России победила команду Египта (3:1). Тысячи болельщиков ликовали и обнимали друг друга, поздравляя с успешной игрой россиян, передает корреспондент ТАСС.

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"Для всех, кто болел за сборную многие годы, это все выглядит как волшебный сон. Хочется спать дальше? Нет, конечно! Нам мало! Мы хотим пригласить команду в Нижний Новгород", - сказал со сцены врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Он попросил собравшихся на площади Минина поздравить команду двумя троекратными и одним раскатистым криками "Ура!", болельщики тут же выполнили просьбу.

Сейчас на площадке фан-феста идет концерт народного артиста России Олега Газманова, который со сцены также поблагодарил сборную за прекрасную игру.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.