Самарские фанаты устроили дискотеку в фан-зоне после победы России в матче с Египтом

На площади в историческом центре города собралось около 20 тыс. человек

По данным медиа-центра фан-зоны, на площади в историческом центре города собралось около 20 тыс. человек, однако после финального свистка некоторая часть болельщиков покинула фан-зону. Остальные, как российские, так и австралийские, и датские фанаты, под музыку начали праздновать победу сборной России.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС болельщик Алексей, который специально приехал в фан-зону из соседнего Тольятти, у него есть билеты на матч России и Уругвая. "Честно говоря, не ожидал такой уверенной победы, думал, будет ничья. Но теперь все двери перед нашими ребятами открыты. Я пока ни одной команды, которая сильнее нас, не увидел. Все в руках Черчесова и игроков, мы в них верим", - сказал он.

Фанат из Сербии Милош, который задержался в Самаре после матча Сербия - Коста-Рика, сказал: "Ваша сборная - феномен! Вот как могут помочь родные стены. Знайте - вся Сербия за вас! У вас самый крутой чемпионат, в финале сыграют русские и сербы!"

Сборная России одержала победу в матче группового этапа против сборной Египта со счетом 3:1.