Тренер: сборная Египта провела хороший матч против россиян на ЧМ, провалив 15 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Команда Египта провела хороший матч против сборной России, но провалила 15-минутный отрезок во втором тайме. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер.
Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Россияне забили три мяча в отрезок между 47-й и 62-й минутой.
"Мы провели очень хороший первый тайм. 94 минуты продолжался матч, мы провели 15 плохих минут, поэтому проиграли. Мы допустили ошибки в обороне, нам не хватило удачи в некоторых голевых моментах. В принципе, мы провели неплохой матч", - сказал Купер.
"Остаться на посту или нет, зависит не только от меня. У нас еще один матч. На чемпионате мира нужно дожидаться последней минуты", - так ответил Купер на вопрос о возможной отставке.
В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.