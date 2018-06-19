Тренер: сборная Египта провела хороший матч против россиян на ЧМ, провалив 15 минут

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Россияне забили три мяча в отрезок между 47-й и 62-й минутой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Команда Египта провела хороший матч против сборной России, но провалила 15-минутный отрезок во втором тайме. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер.

Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу

"Мы провели очень хороший первый тайм. 94 минуты продолжался матч, мы провели 15 плохих минут, поэтому проиграли. Мы допустили ошибки в обороне, нам не хватило удачи в некоторых голевых моментах. В принципе, мы провели неплохой матч", - сказал Купер.

"Остаться на посту или нет, зависит не только от меня. У нас еще один матч. На чемпионате мира нужно дожидаться последней минуты", - так ответил Купер на вопрос о возможной отставке.

В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.