Российские болельщики в Волгограде массово исполнили танец "Макарена" после победы сборной

Сборная России по футболу одержала победу над командой Египта со счетом 3:1

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Болельщики сборной России по футболу в фан-зоне в Волгограде массово станцевали под песню "Макарена" после победы национальной команды над египетскими футболистами, передает корреспондент ТАСС.

Макарена в волгоградской фан-зоне по случаю победы сборной России над командой Египта со счетом 3:1 pic.twitter.com/EaK6lWAQVm — sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 19 июня 2018 г.