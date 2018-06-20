Российские болельщики в Волгограде массово исполнили танец "Макарена" после победы сборной

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Болельщики сборной России по футболу в фан-зоне в Волгограде массово станцевали под песню "Макарена" после победы национальной команды над египетскими футболистами, передает корреспондент ТАСС.
Макарена в волгоградской фан-зоне по случаю победы сборной России над командой Египта со счетом 3:1 pic.twitter.com/EaK6lWAQVm— sytar_n@tass.ru (@n_sytar) 19 июня 2018 г.
Ведущий развлекательной программы на площади фестиваля болельщиков объявил дискотеку по случаю победы сборной России. Когда включили песню "Макарена", болельщики начали массовый танец.
Сборная России по футболу во вторник одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, которую посетили 64 тыс. 468 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге.