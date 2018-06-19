Черышев-старший: сын показывает качественный футбол благодаря терпению и труду

Денис Черышев забил на чемпионате мира по футболу три мяча за сборную России и делит первое место в списке бомбардиров турнира с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Черышев показывает качественный футбол на чемпионате мира благодаря терпению и труду. Такое мнение ТАСС высказал отец футболиста, бывший нападающий национальной команды, московского "Динамо" и испанского "Спортинга" Дмитрий Черышев.

Во вторник сборная России одержала вторую победу на домашнем чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1. Черышев забил победный гол и был признан лучшим игроком матча.

"Что я могу сказать, только - "ура!" Мы занимались его воспитанием, а испанский футбол воспитывал его как игрока. Мы просто поддерживали его на протяжении всего времени. И то, что он сегодня показывает такой футбол, это все благодаря его терпению и труду", - заявил Черышев-старший.

"Я самый счастливый отец на планете, на прошлой игре я испытывал те же самые эмоции. Я вообще самый счастливый отец, у меня два замечательных сына", - добавил Дмитрий Черышев.