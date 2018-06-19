Лидер группы "Ленинград" радостными криками встретил победу России в матче с Египтом

Сергей Шнуров присутствовал на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров с радостными криками встретил победу сборной России в футбольном матче с Египтом в рамках чемпионата мира по футболу. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram .

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На видео видно, что артист, который присутствовал во время матча на стадионе в Санкт-Петербурге, ликует. Слов, чтобы выразить свою радость в первые минуты после завершения матча, у Шнурова не нашлось.

Во вторник сборная России одержала свою вторую победу на турнире, матч со соборной Египта закончится со счетом 3:1.