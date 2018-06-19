Колобков: победу над сборной Египта в матче ЧМ россияне заслужили всей командой

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России заслужили победу над египтянами в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу всей командой. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Во вторник российская команда обыграла египтян со счетом 3:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
"Сегодня на поле была команда, бились и сражались все. Это заслуженная победа, мы ждали этого очень долго. Поздравляю ребят и тренерский штаб, молодцы. Это было здорово", - сказал Колобков.
Сборная России с шестью очками занимает первое место в группе A, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Российская команда может выйти в плей- офф чемпионата мира уже в среду, для этого необходимо, чтобы сборная Саудовской Аравии не обыграла команду Уругвая, в этом случае россияне гарантированно не опустятся ниже второго места в группе.