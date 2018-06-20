Тысячи болельщиков в Сочи отмечают победу российской сборной

Гости фестиваля болельщиков на южном молу сочинского морского порта исполнили пляску вприсядку

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков ликуют на фестивале болельщиков ФИФА на южном молу сочинского морского порта - сборная России одержала свою вторую победу на турнире, обыграв в Санкт-Петербурге команду Египта со счетом 3:1. Несколько гостей фестиваля от радости бросились танцевать вприсядку, а Артур Тарасян исполнил на традиционной армянской "флейте" дудуке "Оле-оле-оле-оле", прокричав в конце: "Россия, вперед!", передает корреспондент ТАСС.

"Это радость, которую трудно выразить словами. Мне помог дудук. Это, когда душа поет", - признался ТАСС Тарасян.

Люди сидят в барах на берегу моря, в них нет свободных столиков - в каждом из кафе идет матч Россия - Египет. Те, кто не попал в кафе за столик, смотрят матч на набережной, глядя на экраны издалека.

"Мы не смогли сегодня забронировать столик, еще в полдень было все занято, поэтому вот приходится смотреть так. Однако на улице, здесь, с болельщиками гораздо лучше, чем в отеле, так чувствуется поддержка для сборной сильнее", - говорит болельщица из Владивостока Наталия, которая приехала в Сочи вместе с мужем.

Болельщики сборной Росиии, которые смотрели матч национальной команды в кафе у моря, после победы в матче с Египтом кричат "Ура" и "Россия". Таксисты предлагают за полцены развести посетителей кафе до отелей, люди выходят из кафе и спрашивая "Ты русский?" обнимают каждого соотечественника и поздравляют с победой сборной России.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня), также здесь пройдут матчи 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Прошедший 15 июня матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью со счетом 3:3, 18 июня в Сочи сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Панамы со счетом 3:0.