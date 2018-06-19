Сербские болельщики в Калининграде поражены победой сборной России над командой Египта

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Сербские болельщики, которые уже прибыли в Калининград на матч своей сборной с командой Швейцарии (22 июня), смотрели игру сборных России и Египта в фан-зоне чемпионата мира по футболу, они поражены победой российской команды, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Россияне одержали вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляют группу А, но пока не обеспечили себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близки к этому.
"То, что мы видим - удивительно. Мы пришли сюда просто смотреть футбол, но такого результата не ожидали", - сказал ТАСС болельщик из Сербии Филипп. Он добавил, что хотел бы увидеть в финале игру сборной России и своей национальной команды.
Как отмечает корреспондент ТАСС, в фан-зоне Калининграда в день игры Россия - Египет здесь собралось несколько тысяч человек, на протяжении всего матча все поддерживали родную сборную кричалками, а также махали флагами и гудели свистками. Несмотря на то, что в среду рабочий день, люди не спешили расходиться после окончания первого тайма - в фан-зоне оставались даже семьи с детьми.
На каждый забитый гол фан-зона реагировала бурными овациями. "Да что тут скажешь, страшно уже идти смотреть следующий матч, с каким счетом мы обыграем следующего соперника, остается только гадать", - отметил в беседе с ТАСС болельщик из Калининграда Игорь, который смотрел игру в фан-зоне с женой и дочкой.
После финального свистка далеко не все болельщики решили уйти, часть из них осталась в фан-зоне, чтобы отпраздновать победу сборной России. Как отмечает второй корреспондент ТАСС, который находится в двух километрах от фан-зоны, крики болельщиков слышны и в другом районе города.