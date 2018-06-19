Сербские болельщики в Калининграде поражены победой сборной России над командой Египта

В фан-зоне Калининграда в день игры Россия - Египет здесь собралось несколько тысяч человек, на протяжении всего матча все поддерживали родную сборную кричалками

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Сербские болельщики, которые уже прибыли в Калининград на матч своей сборной с командой Швейцарии (22 июня), смотрели игру сборных России и Египта в фан-зоне чемпионата мира по футболу, они поражены победой российской команды, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Россияне одержали вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляют группу А, но пока не обеспечили себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близки к этому.

"То, что мы видим - удивительно. Мы пришли сюда просто смотреть футбол, но такого результата не ожидали", - сказал ТАСС болельщик из Сербии Филипп. Он добавил, что хотел бы увидеть в финале игру сборной России и своей национальной команды.

Как отмечает корреспондент ТАСС, в фан-зоне Калининграда в день игры Россия - Египет здесь собралось несколько тысяч человек, на протяжении всего матча все поддерживали родную сборную кричалками, а также махали флагами и гудели свистками. Несмотря на то, что в среду рабочий день, люди не спешили расходиться после окончания первого тайма - в фан-зоне оставались даже семьи с детьми.