Президент Молдавии поздравил сборную России с победой над командой Египта

Игорь Додон выразил уверенность, что жители Молдавии будут болеть за российскую сборную в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил сборную России с убедительной победой над командой Египта.

"Поздравляю сборную России по футболу <...>! Хозяева первенства показали красивую игру и одержали победу со счетом 3:1 в игре с достойным соперником - сборной Египта", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook. "Жители Молдовы, я уверен, снова будут болеть за российских футболистов" в третьем матче группового этапа.

Додон присутствовал на церемонии открытия чемпионата, которая состоялась на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии, который завершился со счетом 5:0 в пользу российской команды. Мировое первенство проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.