Болельщики в фан-зоне в Петербурге празднуют победу России в матче с Египтом

Представители других стран, собравшиеся в центре города, выражают свой восторг игрой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Звуки вувузел и трещоток заполнили в эти минуты пространство Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга, где располагается фан-зона ЧМ-2018, передает корреспондент ТАСС. Тысячи собравшихся здесь болельщиков ликуют - сборная России одержала свою вторую победу на турнире, матч со соборной Египта закончится со счетом 3:1.

"Россия и Египет друзья навсегда", - говорят российские болельщики, фотографируясь с египетскими. Футбольное противостояние не распространяется на обычную жизнь - люди обнимаются, делают совместные селфи.

"Это просто божественный матч. Мы такого не ожидали. Российская сборная молодцы!" - поделился с ТАСС впечатлениями болельщик Александр.

Несколько египетских болельщиков покинули фан-зону до окончания матча, но большинство осталось до конца. Представители других стран выражают свой восторг игрой, например, мексиканцы наравне с россиянами кричат: "Россия!"

Фан-зона в этот вечер была заполнена до предела болельщиками из разных стран. Ранее председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов сообщил журналистам, что фан-зона способна одновременно вместить около 15 тыс. человек.

Тем временем на стадионе "Санкт-Петербург" в момент финального свистка трибуны взревели по-русски: "Молодцы! Молодцы!", передает корреспондент ТАСС.