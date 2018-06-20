Болельщики сборной России в Риге активно поддерживали свою команду в матче с Египтом

Центром притяжения болельщиков в Риге стала "Фанатская палатка", открытая около одного из центральных парков города

РИГА, 19 июня. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Болельщики сборной России по футболу в столице Латвии активно поддерживали свою команду во время состоявшегося вечером во вторник матча с Египтом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Центром притяжения любителей футбола в Риге стала "Фанатская палатка" - своего рода фан-зона, открытая около одного из центральных парков города, в двух шагах от латвийского МИДа и посольства России. Представителей российского дипломатического ведомства корреспондент ТАСС встретил там во время игры с Египтом.

"Это главное место, где можно посмотреть нашу сборную, - рассказал корреспонденту ТАСС представитель посольства Вячеслав Свиридов. - Вообще-то, все настоящие болельщики - сейчас в России, и я сам бы хотел находиться там. Но я по долгу службы не могу, и очень рад, что смотрю здесь футбол".

Менеджер "Фанатской палатки" Динар Квадов рассказал корреспонденту ТАСС, что футбол для Латвии - не самый популярный вид спорта: местные болельщики предпочитают хоккей и баскетбол. Однако организаторы "палатки" надеются изменить эту ситуацию.

"У нас открыты две площадки мини-футбола, любой может приходить и играть, - говорит он. - Заодно можно посмотреть игры чемпионата. По выходным проводим турниры с участием игроков сборной Латвии".

Каждый гол российской команды зрители матча Россия - Египет в рижской фан-зоне встречали громкими аплодисментами, а финальный свисток судьи сопровождался оглушительным ревом местных болельщиков: Россия одержала победу со счетом 3:1.