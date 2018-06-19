Футболист сборной России Черышев признан лучшим игроком матча чемпионата мира с египтянами

Во вторник российская команда победила сборную Египта со счетом 3:1, полузащитник забил гол, теперь в его активе три забитых мяча на турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев назван лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Черышев забил второй гол сборной России в матче, теперь в его активе три забитых мяча на чемпионате мира, по этому показателю он сравнялся с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

В стартовом матче турнира против команды Саудовской Аравии (5:0) Черышев отметился двумя забитыми голами и также был признан лучшим игроком встречи.

Благодаря победе над сборной Египта российская национальная команда с шестью очками упрочила лидерство в группе А. В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.