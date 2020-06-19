Как передает корр. ТАСС, посмотреть матч помимо российских фанатов, которые составляют большинство, пришли и австралийские болельщики

"Сейчас на матче находится около 20 тыс. человек, на такое количество человек примерно и рассчитана фан-зона. Во время матча и перед ним болельщики спели песню "Калинка", - сказали в медиа-центре.

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Около 20 тыс. болельщиков спели "Калинку" в фан-зоне в Самаре во время матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта. Об этом сообщили ТАСС в медиа-центре фан-зоны.

Как передает корр. ТАСС, посмотреть матч помимо российских фанатов, которые составляют большинство, пришли и австралийские болельщики. Перед матчем и в перерыве они вместе скандировали кричалки в поддержку российской сборной. Когда были забит первый, второй и третий голы, в фан-зоне кричали "Россия-Россия" и размахивали флагами РФ.

"Я стараюсь держать нейтралитет и болеть за качественный футбол, однако сборная России сегодня показывает невероятную игру. Мохаммеду Салаху не дают развернуть атаку. Мне кажется, что сегодня должна победить сборная России, потому что она этого однозначно этого заслуживает", - сказал в беседе с ТАСС австралийский болельщик Джон.

С ним согласен и самарский фанат футбола Вячеслав. "Сегодня я специально взял выходной, чтобы прийти и посмотреть матч, потому что я сегодня должен был работать вечером и ночью. На мой взгляд, мы достойно играем, мы достойны выйти в 1/8 финала турнира. Прекрасные голы, прекрасный матч, прекрасная игра, уверен в нашей победе", - поделился эмоциями с ТАСС Вячеслав.

Сборная России играет со сборной Египта в Санкт- Петербурге. К 82-й минуте матча счет 3:1 в пользу российской команды.