Более 10 тысяч человек в фан-зоне поздравили игрока "Ростова" Сигурдссона с днем рождения

Перед началом матча Россия - Египет болельщики исполнили так называемую хаку или "звук гейзеров", как говорят сами исландцы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Исландии и футбольного клуба "Ростов" Рагнар Сигурдссон 19 июня празднует свое 32-летие. Как передает из фан-зоны чемпионата мира в Ростове-на-Дону корреспондент ТАСС, с праздником игрока, выступающего на чемпионате мира, дружно поздравили более десяти тысяч человек, собравшихся посмотреть матч Россия - Египет.

Перед началом матча болельщики исполнили так называемую хаку или "звук гейзеров", как говорят сами исландцы. Это боевой клич, которым исландские болельщики прославились на чемпионате Европы - 2016. Под удары барабанов болельщики вскидывали руки над головой, хлопали в ладоши и дружно выдыхали "Ху". Такое необычное скандирование традиционно звучит на всех матчах исландцев и имеет исторические корни: такой же боевой клич использовали викинги около тысячи лет назад.

"Ростов" приобрел защитника сборной Исландии и английского "Фулхэма" Рагнара Сигурдссона в январе 2018 года. Ранее Сигурдссон выступал за российские "Краснодар" и "Рубин". На чемпионате Европы - 2016 Сигурдссон вместе со сборной Исландии дошел до четвертьфинала. Он забил один из двух голов в ворота команды Англии в 1/8 финала турнира (2:1).