Встречу второго тура мирового первенства, которая проходит в Санкт-Петербурге, посетили 64 468 зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта установил новый рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург", передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Встречу второго тура мирового первенства, которая проходит в Санкт-Петербурге, посетили 64 468 зрителей. Ранее рекорд принадлежал первой игре турнира на арене между командами Марокко и Ирана (15 июня, 0:1) - 62 548 человек.

Стадион "Санкт-Петербург" примет еще две игры группового этапа турнира - между сборными Бразилии и Коста- Рики (22 июня), а также между командами Аргентины и Нигерии (26 июня). Затем на арене пройдут встреча 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.