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19 июня, 22:32
Кулибали рад, что помог сборной Сенегала победить в матче ЧМ-2018
Калиду Кулибали (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Сенегальцы обыграли команду Польши в своем первом матче группового этапа чемпионата мира

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Сенегала по футболу Калиду Кулибали рад, что помог своей сборной обыграть команду Польши на чемпионате мира. Об этом он сообщил журналистам.

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Сборная Сенегала обыграла команду Польши в своем первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая на московском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 2:1.

"Ни для кого не секрет, что всегда сложно начинать такие турниры, как чемпионат мира. Очень важный матч и очень важная победа не только для сборной Сенегала, но и всей Африки. Мы понимаем, что можем больше и будем с приподнятым настроением двигаться дальше. А главное, я рад, что помог своей команде победить на чемпионате мира", - сказал Кулибали.

Автор победного гола в игре Мбай Ньянг отметил, что футболистам сборной Сенегала следует побыстрее забыть победу над поляками.

"Конечно, престижно забить за свою команду в таком важном матче, но я понимаю, что мне надо продолжать завоевывать доверие тренера. Я новичок в команде, и мне нужно каждый день бороться за место в составе, - отметил форвард. - Мы добились важной победы, но не решили своей задачи. Так что нам надо забыть эту игру и сконцентрироваться на двух предстоящих встречах".

В следующей игре сборная Сенегала сыграет с командой Японии 24 июня в Екатеринбурге.

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