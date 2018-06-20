Вход для вновь прибывающих фанатов сейчас закрыт.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Фан-зона в Нижнем Новгороде, которая вмещает 15 тыс. человек, оказалась полностью заполнена болельщиками, которые пришли наблюдать трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, который проходит в Санкт-Петербурге. Как передают с места корреспондент ТАСС, вход для вновь прибывающих фанатов сейчас закрыт.

Начало второго тайма собравшиеся встретили криками "Оле-оле, Россия вперед!". А сразу после забитого в ворота Египта мяча вся площадь разразилась громкими возгласами радости.

Самые лучшие места для просмотра встречи на большом экране расположены на трибунах справа и слева от него. Однако наибольшее число людей смотрят игру стоя. Хороший обзор получили дети, которых заботливые отцы посадили на плечи. Многие пришли поддерживать команду России семьями.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.