Футболист сборной Польши Левандовский посетовал на игру партнеров в проигранном матче ЧМ

Форвард подчеркнул, что поражение колумбийцев в матче с командой Японии заметно усугубило ситуацию для его команды

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский не смог создать много моментов в матче чемпионата мира с командой Сенегала из-за того, что получал недостаточно передач от партнеров. Об этом футболист заявил журналистам.

"К сожалению, мы сегодня допустили детские ошибки, которые привели к пропущенным мячам, не создали достаточное количество голевых моментов, - отметил Левандовский. - Я же сегодня получал мало передач от партнеров, в связи с чем мне было сложно создавать моменты у ворот соперника".

Левандовский подчеркнул, что поражение колумбийцев в матче с командой Японии (1:2) заметно усугубило ситуацию для его команды.

"Если первый матч на таких турнирах, как чемпионат мира или Европы, твоей команде не удается, то, как правило, в дальнейшем будет еще сложнее, - отметил он. - К тому же колумбийцы неожиданно проиграли японцам, они понимают, что им, как и нам, отступать некуда. Для успеха в дальнейших играх нам надо смелее идти в атаку, чтобы создавать больше голевых моментов".

В следующем матче польская команда сыграет со сборной Колумбии 24 июня на "Казань-Арене".