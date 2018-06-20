Российский культурный центр в Варшаве стал фан-зоной на время ЧМ-2018

В центре собираются российские болельщики и жители Польши, чтобы посмотреть матчи с участием сборной России

ВАРШАВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Варшаве на время проходящего в России чемпионата Европы по футболу стал местом, где собираются российские соотечественники и жители Польши, чтобы на большом экране посмотреть матчи с участием сборной РФ.

Первый матч открытия чемпионата собрал в РЦНК несколько десятков болельщиков. На этот раз, чтобы посмотреть матч Россия - Египет, в центр пришло не меньше гостей. Многие принесли с собой российские флаги, шарфы болельщиков и другую футбольную атрибутику.

"В нашем центре мы показываем матчи сборной России, надеемся, что этих матчей будет больше, чем три. Зрители приходят с флагами, шарфами сборной России. Надеемся, что наши футболисты смогут порадовать всех забитыми мячами", - сказал в беседе с корреспо ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Польше Игорь Жуковский.

По данным Союза организаций российских нацменьшинств в Польше, в республике проживают около 40 тыс. россиян.

Польское телевидение, тем временем, широко транслирует все матчи первенства. Нет недостатка и в репортажах из принимающих турнир городов. Везде находящиеся в РФ польские болельщики неизменно отмечают необыкновенную атмосферу праздника, царящую на улицах российских городов.