Улицы на подходах к фан-зоне полны болельщиков, которые скандируют "Россия! Россия!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Фан-зона чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга заполнилась до предела болельщиками из разных стран, передает корреспондент ТАСС. Болельщиков предупреждают о том, что опоздавшим нужно искать другие площадки для наблюдения за ходом матча сборных России и Египта.

Ранее председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов сообщил журналистам, что фан-зона способна одновременно вместить около 15 тыс. человек.

"Фестиваль болельщиков ФИФА временно закрыт из-за большого количества болельщиков, просим использовать другие площадки для просмотра матча", - передают по громкой связи в петербургском метро.

Улицы на подходах к фан-зоне также полны болельщиков, которые скандируют "Россия! Россия!", российские флаги держат как россияне, так и иностранцы. Между болельщиками происходит своеобразное соревнование в исполнении кричалок и песенок. Например, когда российские любители футбола затянули в фан-зоне "Катюшу", бразильцы ответили своей песней.

Египетские болельщики делают совместные селфи с россиянами. Наблюдая за футбольными баталиями, болельщики угощаются горячей кукурузой и попкорном. "Здесь всегда все мирно и дружелюбно", - сказала ТАСС работающая на фестивале болельщиков волонтер Кристина.

В магазине на фестивале ТАСС рассказали, что самый ходовой товар - футболки с символикой чемпионата, а во время дождя - толстовки и ушанки. Многие болельщики пришли в оригинальных костюмах и с аквагримом на лице, они надели различные головные уборы - от шутовских колпаков до шлемов викингов и ирокезов.

Впечатления болельщиков

"Россия - очень дружелюбная и красивая страна", - сказал ТАСС болельщик из Аргентины Алехандро в оригинальной шапке в цветах своей сборной. Он рассказал, что в среду будет отмечать в Петербурге свой национальный праздник - День флага.

Индийский любитель футбола Рахул признался, что его симпатии на стороне египтян и сборной Германии - его второй родины. "Мне очень нравится [египетский футболист Мохаммед] Салах. Я сам из Индии, но живу в Германии, и на чемпионате болею за Германию", - отметил он.

В Петербурге большую часть дня шел дождь, дул сильный ветер, поэтому волонтеры в фан-зоне одеты в дождевики, а болельщикам местами приходится перепрыгивать через лужи.

"Дождь нам не помеха!" - сказал ТАСС египетский болельщик Мохаммед. Он отметил, что родом из Египта, но живет в России уже много лет. "Нам здесь очень нравится, у меня жена русская, дети. Люди здесь очень добрые. Игра пока слабо идет, но мы надеемся на победу", - добавил Мохаммед.