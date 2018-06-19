Глик: сборная Польши полностью провалила первый тайм в матче с сенегальцами

Встреча, прошедшая на московском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальской команды

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Польши полностью провалили первый тайм в матче группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала. Об этом журналистам сказал защитник сборной Польши Камиль Глик.

"Нужно признать, сборная Польши полностью провалила первый тайм против команды Сенегала. Во втором тайме мы пытались навязать игру, но второй мяч соперника стал практически определяющим в нашем матче. Теперь у нас ноль очков, и следующая встреча будет иметь фундаментальный для нас характер. Мне как футболисту сложно судить своих партнеров по команде, но к сожалению сенегальцы сегодня выглядели лучше", - сказал Глик.

Глик получил травму в начале июня на одной из тренировок при попытке выполнить удар через себя. Игрок занимался по индивидуальной программе, 18 июня футболист вернулся в общую группу. Глик был включен в заявку на матч, однако на поле так и не вышел.

"Было нелегко смотреть матч на скамейке запасных. На протяжении долгого времени я постоянно выходил в стартовом составе, и мне безумно хотелось помочь своим партнерам по команде. Я могу быть готов к играм, но вы должны понимать, что моя травма очень серьезная. Прошло всего две недели с того, как я получил повреждение и порой мне требуются обезболивающие, но даже на них я был готов сыграть с Сенегалом, однако тренер принял решение приберечь мое здоровье", - сказал футболист.

В следующем матче польская команда сыграет со сборной Колумбии 24 июня на "Казань-Арене".