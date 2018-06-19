Глик: сборная Польши полностью провалила первый тайм в матче с сенегальцами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Польши полностью провалили первый тайм в матче группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала. Об этом журналистам сказал защитник сборной Польши Камиль Глик.
Сборная Польши уступила команде Сенегала в своем первом матче на чемпионате мира. Встреча, прошедшая на московском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальской команды.
"Нужно признать, сборная Польши полностью провалила первый тайм против команды Сенегала. Во втором тайме мы пытались навязать игру, но второй мяч соперника стал практически определяющим в нашем матче. Теперь у нас ноль очков, и следующая встреча будет иметь фундаментальный для нас характер. Мне как футболисту сложно судить своих партнеров по команде, но к сожалению сенегальцы сегодня выглядели лучше", - сказал Глик.
Глик получил травму в начале июня на одной из тренировок при попытке выполнить удар через себя. Игрок занимался по индивидуальной программе, 18 июня футболист вернулся в общую группу. Глик был включен в заявку на матч, однако на поле так и не вышел.
"Было нелегко смотреть матч на скамейке запасных. На протяжении долгого времени я постоянно выходил в стартовом составе, и мне безумно хотелось помочь своим партнерам по команде. Я могу быть готов к играм, но вы должны понимать, что моя травма очень серьезная. Прошло всего две недели с того, как я получил повреждение и порой мне требуются обезболивающие, но даже на них я был готов сыграть с Сенегалом, однако тренер принял решение приберечь мое здоровье", - сказал футболист.
В следующем матче польская команда сыграет со сборной Колумбии 24 июня на "Казань-Арене".