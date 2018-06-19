Болельщики в Екатеринбурге устроили "международный" хоровод в поддержку сборной России

Фанатов встречали ходулисты в русских народных костюмах с балалайками и зажигательный концерт Уральского русского народного хора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Массовый "международный" хоровод устроили жители Екатеринбурга вместе с болельщиками из Перу в городской фан-зоне в поддержку сборной России, проводящей матч группового этапа чемпионата мира против команды Египта, передает корреспондент ТАСС.

Болельщиков встречали ходулисты в русских народных костюмах с балалайками и зажигательный концерт Уральского русского народного хора. Фанаты из Перу, приехавшие на Урал, чтобы поддержать свою сборную, которая 21 июня проведет матч с командой Франции на "Екатеринбург-Арене", пустились в пляс вместе с костюмированными медведями.

"Первый раз танцую русский танец, это очень весело. Теперь точно буду болеть за сборную России", - поделился с ТАСС впечатлениями один из перуанцев, впервые танцующий под "Калинку-Малинку".

Артисты хора спели песню "Барыня ты моя, сударыня ты моя, Забивака". Под композицию "Катюша" болельщики разных стран начали обниматься. А затем сотни любителей футбола устроили массовый "международный" хоровод.