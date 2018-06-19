Болельщики в Екатеринбурге устроили "международный" хоровод в поддержку сборной России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Массовый "международный" хоровод устроили жители Екатеринбурга вместе с болельщиками из Перу в городской фан-зоне в поддержку сборной России, проводящей матч группового этапа чемпионата мира против команды Египта, передает корреспондент ТАСС.
Болельщиков встречали ходулисты в русских народных костюмах с балалайками и зажигательный концерт Уральского русского народного хора. Фанаты из Перу, приехавшие на Урал, чтобы поддержать свою сборную, которая 21 июня проведет матч с командой Франции на "Екатеринбург-Арене", пустились в пляс вместе с костюмированными медведями.
"Первый раз танцую русский танец, это очень весело. Теперь точно буду болеть за сборную России", - поделился с ТАСС впечатлениями один из перуанцев, впервые танцующий под "Калинку-Малинку".
Артисты хора спели песню "Барыня ты моя, сударыня ты моя, Забивака". Под композицию "Катюша" болельщики разных стран начали обниматься. А затем сотни любителей футбола устроили массовый "международный" хоровод.
"Мы прилетели в Екатеринбург из Камчатки на матч между Египтом и Уругваем. У нас целый тур по России благодаря чемпионату. Потом мы поедем на поезде в Самару и в Москву, а затем только вернемся домой. У вас очень классно, дружелюбно, но прохладно, холоднее даже, чем у нас сейчас на Камчатке", - рассказала ТАСС Елена, путешествующая по стране с друзьями.
Чемпионат мира, проходящий в 11 городах России, завершится 15 июля.